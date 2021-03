Antonella Clerici racconta la prima volta che ha visto la casa di Vittorio Garrone (Foto)

Prima di lasciare Roma e trasferirsi nella casa di Vittorio Garrone, nel bosco, Antonella Clerici ha dovuto ovviamente riflettere ma quando ha visto la Tenuta Basini non ha avuto dubbi (foto). E’ a Cavalli e Cavalieri che la Clerici ha confidato quel momento, come è arrivata alla scelta definitiva. Lasciare la Capitale, il lavoro, gli amici, tutte le certezze dopo tanti anni e con una bambina, pensava a come avrebbe mai potuto trasferirsi in un bosco e invece tutto è cambiato in un attimo. Per Antonella Clerici tutto quello che ha visto quel giorno è stata una sorpresa che racconta con entusiasmo.

ATONELLA CLERICI – LA GRANDE VETRATA CHE SI AFFACCIA NEL BOSCO

“Era un vera e propria cascina, con fienile e scuderia, molto semplice, con la nostra casa immersa nella natura, con una grande vetrata che si apre nel bosco, nei prati e un viale che ci porta in un’anima naturale, dove convivono cavalli, cerbiatti e cinghiali. Ho avvertito una sensazione di pace entrando lì dentro. Così mi sono detta, perché non provare?”. Bellissime le foto con i cavalli che pubblica il sito che la conduttrice invita a leggere.

Per lei ogni giorno è una continua scoperta, parla dei cavalli in modo particolare, dell’affetto incondizionato che sono capaci di mostrare. Soprattutto è felice che Maelle stia crescendo con tutto questo e si augura che resti a lungo in quella casa, in quel bosco. “Mia figlia Maelle non potrebbe più farne a meno. Ha iniziato a montare da piccola, quando abitavamo a Roma e adesso sta continuando con passione a crescere con loro”.

Ovviamente nella tenuta Vittorio Garrone ha un importante allevamento di cavalli e Antonella racconta: “La sua è una storia molto profonda che lo lega a questi animali. La mamma aveva due cavalli in una vecchia stalla e Vittorio già a 13 anni galoppava per i boschi. Inutile dire che la sua strada era segnata” e poi ha segnato ance quella di Antonella Clerici.