Diletta Leotta e Can Yaman la storia prosegue con un video al maneggio (Foto)

Prosegue la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, questa volta è lei a pubblicare un video (foto). Un’altra prova del legame tra loro due? Diletta e Can sono insieme al maneggio dove in genere c’è in lui in sella al suo cavallo Cassius. Ricordiamo che Cassius è il regalo di San Valentino della giornalista all’attore turco. Decisa a prendere lezioni di equitazione la Leotta si lascia immortalare mentre il fidanzato la incita e lei incita il cavallo. L’istruttrice che segue entrambi è del tutto soddisfatta, si rivolge alla Leotta dicendole che è bravissima. Fino a ieri era solo Can Yaman a mostrare i suoi progressi a cavallo, sempre così impegnato anche tra sciabole, spade e fiamme. L’attore turco continua ad allenarsi per Sandokan e ogni tanto arriva la sua fidanzata ma manca sempre il dettaglio che tutti attendono.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN INSIEME A CAVALLO

Nelle più belle favole d’amore la coppia di innamorati passeggia a cavallo e tutto si conclude con un bacio, tra Diletta e Can manca ancora qualcosa, non tutti credono al loro amore. 29 anni lei, 31 lui ma sembrano davvero molto affiatati, sempre di più. Può bastare un video al maneggio? “Cassius, il regalo più bello mai ricevuto” aveva scritto a febbraio il protagonista di Daydreamer mentre Diletta non ha mai detto nulla sull’anello ricevuto sempre a febbraio.

Can Yaman continua a lavorare sodo per gli 8 episodi della serie televisiva in cui sarà Sandokan, il celebre personaggio interpretato negli anni ’70 da Kabir Bedi. Continua a condividere su Instagram video e scatti dei suoi allenamenti, stupisce tutti, poi ogni tanto compare lei.