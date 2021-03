Le lacrime di Fedez mentre culla Vittoria: tutti pazzi di Baby V

Non poteva mancare la prima storia di Chiara Ferragni dalla clinica di Milano dove ha partorito. E poche ore dopo l’annuncio della nascita della piccola Vittoria, ecco il primo video che ci mostra Fedez in tutto il suo splendore! Del resto chi segue i Ferragnez sa bene quanto il rapper sia emotivo. Lo ha dimostrato sul palco di Sanremo, lo dimostra giorno per giorno ai suoi follower. Come non pensare che vedendo la piccola Vittoria e potendola cullare per la prima volta, non si sarebbe commosso? Ed è Chiara che fa commuovere tutti mostrando suo marito alle prese con le prime coccole mentre nel mondo, sui social, “Vittoria” e “Baby V” sono in tendenza a dimostrazione di quanto a famiglia Ferragnez sia amata davvero da tutti!

La cosa più importante è ovviamente che tutti stiano bene. La piccola ci sembra già essere la principessina di casa, e viene coccolata da mamma e papà ma anche dal piccolo Leone che si prepara ad accoglierla. Insieme al nonno, registra un video per mamma e papà: “Vi aspetto con amore” dice il piccoletto di casa che sta per diventare l’ometto adesso che Baby V farà il suo ingresso in famiglia. Salita mamma, papà e la sorellina mentre aspetta di conoscerla per la prima volta!

Le lacrime di Fedez in ospedale mentre culla la piccola Baby V

E ovviamente il video ha fatto il giro dei social. Qui una sovrapposizione tra la nascita della piccola Vittoria e le prime coccole a Leone, il primo genito. View this post on Instagram A post shared by ChiaraFedez&Leo (@_lebimbedeiferragnez)

Non ci resta adesso che attendere il ritorno a casa di Vittoria Lucia Ferragni, la piccola principessa di casa Ferragnez perchè davvero, siamo curiosi di vedere il primo incontro con Leone!

E ovviamente facciamo ancora i nostri più cari auguri a Fedez e Chiara per l’arrivo della piccola. Benvenuta Vittoria!