Antonino chiede a Belen: “Mi sposeresti oggi?” la risposta annuncia le nozze (Foto)

Belen Rodriguez aveva detto che con il matrimonio aveva già dato ma non era ancora arrivato Antonino Spinalbese nella sua vita. Antonino ha scelto una foto dello shooting di coppia, bellissimi insieme e lui è pazzo di lei, è evidente. Poi il commento, la dichiarazione d’amore, l’ennesima, la voglia di diventare marito e moglie. “Mi sposeresti anche oggi?” scrive Spinalbese e poco dopo Belen risponde: “E anche domani”. La showgirl argentina al settimo cielo aveva già confidato che il suo compagno le chiede tutti i giorni di sposarlo. Sono queste le loro frasi d’amore e la risposta di Belen fa pensare all’annuncio delle nozze. Sembra che il matrimonio ci sarà, che ottenuto il divorzio da Stefano De Martino ci sarà un altro sì nella vita di Belen.

BELEN E ANTONINO STESSO TRATTAMENTO AL VISO

In attesa che le dichiarazioni d’amore sui social si trasformino in seconde nozze per la Rodriguez la coppia si concede lo stesso trattamento al viso. Come sempre la showgirl in dolce attesa mostra massaggi e trattamenti di bellezza a cui si sottopone ma questa volta anche Antonino vuole provare. Il risultato è un viso sgonfio, zigomi che appaiono più alti. Una vita da sogno quella di Antonino e Belen, non solo amore e una bimba in arrivo ma c’è anche tutta la gioia di Santiago che spesso appare nelle storie Instagram della mamma con la sua simpatia, bellissimo.