Paola Caruso fidanzata con un pugile: “Con me è molto timido” (Foto)

Paola Caruso si è fidanzata con un pugile, è di nuovo felice e innamorata e conferma tutto sui social. Una serie di foto pubblicate dalla rivista Nuovo Tv e la Caruso racconta che avrebbero voluto tenere un po’ nascosto il loro amore ma beccati adesso sono felici di dirlo a tutti. Incredibili questi paparazzi che spuntano ovunque e rovinano i piani delle coppie vip, ma chi è il fidanzato di Paola Caruso? Un pugile che definisce timido in amore, almeno con lei è così. Lui è Dario Socci ed è l’uomo che l’ha baciata dopo quasi un anno e mezzo. Altra confidenza della bella bionda, non baciava una persona dall’ottobre del 2019, si sentiva un po’ arrugginita, adesso può dire a tutti che è di nuovo innamorata.

PAOLA CARUSO E DARIO SOCCI FIDANZATI

Li vedremo insieme in tv pronti a raccontare la loro storia d’amore? Intanto sono finiti tra le pagine della rivista di gossip e poi insieme sui rispettivi profili social, dove lei fa il tifo per un suo incontro sul ring. “Dopo due anni, non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato” ha raccontato la Caruso riferendosi ovviamente a come è finita la storia con il papà del suo bellissimo Michelino.