Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amore a gonfie vele: “Siamo anime gemelle”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5 e da lì non si sono più lasciati. Una delle coppie più amate della tv italiana ha rilasciato un’intervista doppia per Chi parlando proprio della storia d’amore intensa anche se intrapresa da poco tempo. Giulia ha spiegato subito di non essere incinta visto che una foto in cui Pierpaolo le toccava la pancia aveva già lanciato l’indiscrezione. “Siamo complici e felici e sono innamorata e serena come non mi era mai capitato prima. Pierpaolo mi piace come uomo, come figlio e come padre, é un esempio per tutti, ha sani principi” ha affermato la Salemi.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra complicità e gioco: lei sogna di diventare mamma

“Con Pierpaolo c’é questo lato Peter Pan per cui siamo complici e giocosi, infatti il nostro legame é nato come amicizia, ma poi ci siamo innamorati e lui ha saputo valorizzarmi come donna: mi stima, mi appaga, mi fa sentire in pace con il mio corpo e mi fa sentire unica, mi ha aiutato a superare le delusioni del passato” ha rivelato la nota influencer al settimanale. Conferma dunque di un amore in crescendo. “Mi sono innamorata di un giovane papà, un ragazzo concreto con cui poter parlare del futuro. Ci siamo fatti da soli, veniamo da realtà umili, passati complessi, e ho capito che non é vero che gli opposti si attraggano: i simili si trovano, si riconoscono e si innamorano” ha continuato Giulia Salemi. L’ex gieffina sogna di diventare mamma e realizzarsi ma al momento vorrebbe prima avere delle certezze in più visto che la relazione con Pretelli è abbastanza recente. Al momento la coppia si divide tra Milano e Roma: “Abbiamo sempre voglia di vederci e ci spostiamo di continuo per farlo. Quando due persone si amano la soluzione per stare insieme, anche con i giusti incastri di lavoro, si trova sempre”.

Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Mi ha fatto ricredere nell’amore”

Nell’intervista per Chi è intervenuto anche Pierpaolo Pretelli. “lo e Giulia, come ha detto lei, siamo anime gemelle. Siamo complici, ci capiamo al volo, c’é un amore forte“ ha spiegato il fidanzato della Salemi. “Giulia é una ragazza pura che si da completamente e che crede nell’amore, ha dei valori importanti, Ė portata al sacrificio. Come me, ha costruito il futuro con le proprie forze. La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo, ha stravolto i miei piani e mi ha fatto ricredere sull’amore” ha affermato Pierpaolo. “Mi incanto a guardarla. E crede in me, mi stimola, é una ragazza d’oro. lo ho solo un problema con la gelosia perché, di base, sono insicuro, ma lei mi fa sentire speciale” ha continuato Pretelli sulla donna che ha al suo fianco.