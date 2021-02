Pierpaolo Pretelli organizza la cena di San Valentino per Giulia Salemi: è amore al GF Vip 5

Ieri sera, 14 febbraio, grandi dimostrazioni d’amore nella casa del Grande Fratello Vip 5. Proprio nel giorno di San Valentino, Pierpaolo Pretelli ha deciso di organizzare una romantica cena alla sua Giulia Salemi tra palloncini, rose e cibo preparato da lui. La gieffina era totalmente inconsapevole di quello che Pierpaolo stava organizzando perché distratta dalle amiche Dayane e Rosalinda, a conoscenza di tutto. Una volta pronto l’angolino speciale della casa, Giulia è stata chiamata da Pretelli, bendata dal fidanzato, prima di vedere la dolce sorpresa. Durante la cena non sono mancate dichiarazioni d’amore, per una serata decisamente speciale nella casa più spiata d’Italia.

San Valentino al GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: “Fuori saremo io e te”

“Non mi aspettavo di festeggiare San Valentino, specialmente qua e in questo modo. Sono 2 o 3 anni che non lo festeggio. Non avrei pensato mai di innamorarmi in questo modo in questa casa. Che dirti? So che è un momento difficile da vivere qua però io sono per te la tua ancora, il tuo porto… Quando ti senti triste provo a strapparti un sorriso” ha affermato Pierpaolo Pretelli di fronte alla sua Giulia Salemi nel giorno di San Valentino. “Sappi che fuori da qua ci saranno solo sorrisi. Non ci saranno momenti di tensione o dover sopportare battutine. Saremo io e te se vorrai” ha proseguito l’ex velino mentre l’influencer si è commossa per le belle parole del suo fidanzato.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi festeggiano San Valentino, lui: “Voglio prendermi cura di te”

“Come ti ho scritto nella lettera, voglio prendermi cura di te perché sento che tu lo fai con me. Mi fai sentire importante e unico. Sappi che lo sei anche tu per me“ ha detto Pierpaolo alla cena con Giulia. La Salemi, nel mentre, era una valle di lacrime, molto emozionata dalla situazione e dalle dichiarazioni del ragazzo. “Da quando tutto è capitato non ho altri pensieri che te” ha continuato Pretelli al GF Vip 5. Il concorrente ha poi accennato anche al suo precedente feeling con Elisabetta Gregoraci facendo capire a Giulia che non avrà mai più gli occhi speciali quando la rivedrà. Gli occhi brilleranno solo ed esclusivamente con lei.

Insomma, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l’amore prosegue a gonfie vele, velissime. Dopo queste dichiarazioni d’amore a San Valentino sembrano non esserci più dubbi.