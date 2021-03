Paola Turani è incinta: “Quanto ho sognato questo momento” (Foto)

Un sogno che si avvera per Paola Turani, la splendida modella è incinta e non vedeva l’ora di gridarlo al mondo intero. La foto pubblicata sul suo profilo social con il marito e i loro amatissimi cani ma è il pancino il centro di quello scatto. Paola Turani ha atteso i tre mesi di gravidanza e poi non ha più retto, non riusciva più a nascondere la sua gioia. Un post come sempre sincero per lei che sognava da tempo di allargare la famiglia. Già da prima del matrimonio con Ricky Serpella il sogno della Turani era quello di diventare mamma. Adesso finalmente può parlare anche lei delle sue emozioni, lei che in passato ha chiesto maggiore sensibilità verso le donne che non sono mamme.

PAOLA TURANI INCINTA ASPETTA IL SUO PRIMO FIGLIO

Non nasconde che l’attesa è stata lunga, il desiderio era forte da anni, che con suo marito era il sogno che più la faceva soffrire. Le dispiace sia passato tanto tempo da quando hanno desiderato insieme una famiglia a oggi, ma forse doveva andare così.

“In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme. Abbiamo capito che davvero “NIENTE È IMPOSSIBILE”… la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende” non solo un annuncio della dolce attesa ma anche una dichiarazione d’amore a suo marito.

“E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire”. Sono le emozioni che la Turani ha provato in questi anni e adesso vengono tutte fuori con la gioia della gravidanza.

“Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!”.

Poi Paola conclude: “Ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi… oggi si festeggia! Paola e Ricky”. Auguri alla splendida modella, alla meravigliosa coppia!