Belen si sposa e organizza matrimonio lampo con Antonino Spinalbese?

Belen e Antonino Spinalbese stanno organizzando le nozze, si sposano davvero, ci sarà il matrimonio prima della nascita della loro bambina? E’ Roberto Alessi ad accendere il gossip più dolce, a ipotizzare che Belen e Antonino diventeranno marito e moglie prima che arrivi Luna Marie. La piccola nascerà in piena estate e il desiderio della coppia sarebbe quello di unirsi prima in matrimonio; ci sarà poi tutto il tempo di festeggiare quando la pandemia sarà finita. Si tratterebbe quindi solo di una formalità, una unione però che Belen e Antonino desiderano. Ma è possibile farlo? C’è già il divorzio tra Stefano De Martino e la Rodriguez?

CERIMONIA LAMPO: BELEN E ANTONINO SI SPOSANO DAVVERO?

Sarebbe una celebrazione davvero ristretta, le regole attualmente non consentono molto agli sposi. La coppia non ne parla, li vediamo solo più innamorati che mai mentre lei mostra felice il pancione che cresce. Se in un anno la vita della showgirl è cambiata così tanto potrebbe anche davvero sposarsi tra poche settimane.

Un anno fa tutti pensavano che il lockdown di Belen e Stefano De Martino fosse perfetto, invece nascondeva già problemi che annunciavano la seconda separazione. Si parlava di secondo nozze per confermare il loro amore, invece oggi la Rodriguez ha stravolto la sua vita con Antonino.

Dicono che hanno bruciato le tappe, che il loro amore travolgente sia davvero stato troppo veloce, ma in base a quali regole?

I fan attendono indizi, un dettaglio che possa confermare le nozze, per il momento c’è tutto il resto. Belen pensava che non si sarebbe mai più sposata e che forse non avrebbe mai amato un altro uomo quanto Stefano, che non avrebbe mai avuto un figlio da un altro. Invece, oggi sembra tutta un’altra vita, sembrano parole così lontane.