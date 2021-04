Soleil Sorge avvistata con un ex di Belen e non è Iannone (Foto)

Non è la prima volta che il nome Soleil Sorge viene accostato a un ex fidanzato di Belen Rodriguez ed è Novella 2000 a ipotizzare che ci sia una nuova coppia (foto). Chi è l’ex di Belen interessato all’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez? Non è Beautiful ma somiglia molto. Ricordate quando la Sorge è stata avvistata con Andrea Iannone? Si disse di tutto e alla fine il pilota rimase in silenzio lasciando tutto lo spazio a lei. In quel caso nessun flirt e non si è mai capito chi avesse chiamato i paparazzi. Adesso c’è un altro presunto fidanzato per Soleil ed è Gianmaria Antinolfi.

DEIANIRA MARZANO SCOPRE LA COPPIA SOLEI – ANTINOLFI

Non avrete dimenticato l’imprenditore napoletano che apparve nella vita di Belen Rodriguez tra Andrea Iannone e Stefano De Martino? Per lui ci furono varie copertine di gossip e solo un flirt con la splendida showgirl argentina. In realtà di un legame tra i due si parla da mesi ma non c’è mai stata una conferma.

Tutta colpa o merito di Deianira Marzano se oggi si parla di nuovo di Soleil e dell’imprenditore campano, perché è lei ad avere postato tra le sue stories le stories di Soleil e Gianmaria che in pratica sono identiche. Stessa spiaggia per i due, non c’è dubbio che stiano nello stesso posto nello stesso momento. Questo però è un indizio e non una certezza della loro storia d’amore. Magari sono solo amici ma resta il pettegolezzo. Sarà un caso ma sembra proprio che in un modo o nell’altro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne segua o si avvicini molto alla vita dell’ex cognata. Presto ne sapremo di più perché intanto tutti sono in vacanza in luoghi meravigliosi, non solo Belen.

“Ci siamo trovati per caso gli ultimi due giorni della mia vacanza in Sardegna: ero con una mia amica ed eravamo ospiti nella villa di un mio amico e lì c’era anche Iannone. È stato carino e gentile, l’ho visto interessato alla mia compagnia. Poi, siamo tornati con lo stesso volo e ci hanno paparazzati. […] Ho pensato che fosse interessato alla visibilità. In passato, del resto, è stato con Belen e con la De Lellis. […] Penso sia stato risucchiato da questo meccanismo, è una reazione umana. Dopo essere stato con Belen ha cambiato la propria immagine e poi si è messo con Giulia De Lellis, che non c’entra niente con Belen, l’unico filo conduttore è la popolarità” disse Soleil di Iannone. Cosa dirà di Antinolfi?