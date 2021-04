Can Yaman è scomparso dai social: problemi con Diletta Leotta? (Foto)

Il profilo Instagram di Can Yaman non esiste più e l’attore turco sembra scomparso dai social, non ci sono sue notizie e anche Diletta Leotta non dice nulla (foto). Cosa è successo a Can Yaman, perché ha detto addio ai social, perché è sparito senza alcuna spiegazione? Il mistero è fitto e le ipotesi sono varie. C’è chi suppone che la spiegazione sia nei tanti commenti negativi di chi non crede alla sua storia d’amore con la bella giornalista sportiva. Chi invece al contrario pensa che abbia ricevuto una delusione d’amore da Diletta. Si vociferava che Can le avesse chiesto di sposarlo e che la Leotta avesse bisogno di più tempo per decidere mentre lui era già pronto ad organizzare le nozze e diventare suo marito questa estate.

IL GESTO DI CAN YAMAN E’ DI STIZZA?

Se non ha avvisato nessuno magari è davvero per rabbia che ha chiuso il suo profilo Instagram. Magari ha solo voglia di privacy ma è davvero strano considerando che sono stati proprio loro due a mostrare gli scatti insieme e a lanciare i primi indizi di una storia d’amore.

Già l’addio a Twitter di Yaman aveva sorpreso tutti, era avvenuto senza una spiegazione, senza preavviso ma forse in quel caso davvero perché infastidito dai commenti sulla sua relazione con la Leotta.

Su Instagram aveva già provato a disabilitare i commenti, gesto comprensibile, ma la sua pagina che adesso risulta inesistente è un vero colpo al cuore per le fan che lo seguono da sempre e che vorrebbero sapere cosa è accaduto al loro idolo, perché ha deciso di non dare più sue notizie. Non manca chi pensa che questa sia solo una tattica per far parlare di lui, per rendere tutto misterioso, per incuriosire tutti. Attendiamo il seguito, magari presto tornerà con una nuova foto o forse sarà Diletta Leotta a spiegare.