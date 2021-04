Belen torna a casa e Santiago saluta il papà (Foto)

Vacanza alle Maldive terminata per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il piccolo Santiago sta per riabbracciare la sua mamma ma anche lui si è divertito con il suo papà. Da sempre Stefano De Martino è più riservato di Belen, capace di mostrare poco della sua vita privata, niente delle sue fidanzate. Ogni tanto spunta solo qualche foto di Santiago e mentre l’ex moglie era in un angolo meraviglioso del mondo con Antonino Spinalbese, loro hanno fatto compere insieme. Le stesse scarpe, gli stessi jeans e la stessa voglia di mangiare i golosi panini del fast food più famoso. Foto piene d’amore, è il commento dei fan del ballerino e conduttore, spesso pronti ad attaccare la Rodriguez. Stefano non fa una piega e mentre Belen e Antonino stanno tornando a casa, a Milano, lui sembra sia di nuovo a Napoli.

BELEN E ANTONINO SPINALBESE A MILANO DOPO LE MALDIVE

Torneranno più belli che mai, abbronzatissimi e felici, pronti per nuovo shooting anche se alle Maldive hanno scattato foto su foto proponendo immagini bellissime anche se con poco colore. Come sempre del piccolo di casa si occupano anche i nonni, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, e quando può anche zia Cecilia è sempre disponibile per il suo adorato nipotino.

E’ stato il figlio di Stefano e Belen, che ha solo 8 anni, a consigliare alla sua mamma di fidanzarsi con Spinalbese vedendo in lui il principe che l’avrebbe resa felice. Forse l’ha vista tante volte triste e, come ha confidato la Rodriguez, anche suo figlio ha dovuto superare un brutto periodo quando Stefano De Martino è andato via di casa per la seconda volta, per sempre. Adesso però sta benissimo, è sereno, è felice e non vede l’ora di conoscere la sua sorellina; già abituato a trascorrere quando desidera il suo tempo con la mamma o con il papà.