Lorella Boccia è incinta, l’annuncio che fa impazzire Niccolò Presta (Foto)

Lorella Boccia è incinta e il suo annuncio arrivato in contemporanea con quello di Niccolò Presta rivela tutta la felicità della coppia che non vedeva l’ora. Primo figlio per Lorella Boccia e Niccolò Presta e anche loro hanno scelto di mostrare l’ecografia del bebè. “Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire – ha scritto Niccolò in questi minuti sul suo profilo social – Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero”. E l’immagine scelta dal figlio di Lucio Presta è tenerissima, abbraccia sua moglie ed entrambi trattengono con le dita l’ecografia. Il pancino di Lorella Boccia non è ancora evidente ma tutto il resto sì.

LORELLA BOCCIA ANNUNCIA LA GRAVIDANZA SUI SOCIAL

“Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo” è il messaggio, l’annuncio, la dichiarazione d’amore della Boccia, si rivolge a suo marito ma l’intenzione è di dire a tutti che stanno vivendo un momento magico.

L’ex alunna di Amici di Maria De Filippi tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. La Boccia e Presta si sono sposati il primo giugno del 2019 dopo 4 anni d’amore. E’ Verissimo a rivelare la dolce attesa anticipando la coppia. Lorella Boccia sabato prossimo sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio Mediaset pronta ad emozionarsi.



Anche Lucio Presta sta quindi per diventare nonno e anche lui ha voluto scrivere il suo annuncio: “Che bello sapere di diventare Nonno di sangue , dopo la gioia dell’arrivo di Pietro, ora un’altra cicogna vola sul tetto della mia famiglia, è proprio vero che i bimbi portano bene e ci rendono felici. Un bacio a Lorella e Niccolò, ed ora tocca a Beatrice farmi diventare nonno tris. Riccardo tu aspetta un po’ ancora”.