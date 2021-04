Alessia Ventura è mamma: questa notte è nata la sua prima figlia (Foto)

Alessia Ventura ha messo al mondo la sua prima figlia, questa notte la showgirl è diventata mamma, è nata la sua dolcissima Ginevra (foto). Gioia immensa per Alessia Ventura e per Gabriele Schembari, il loro annuncio è arrivato a Natale quando la dolce mammina aveva già un bel pancione, il regalo più bello per entrambi. A 41 anni l’ex Letterina ha realizzato un altro desiderio dopo quello di avere incontrato l’uomo della sua vita. Un fiocchetto rosa che annunciava la nascita di una bimba, poi la conferma con la rivelazione del nome scelto: Ginevra. La coppia ha atteso un po’ più del solito per dare l’annuncio della gravidanza, poi l’esplosione di felicità.

GINEVRA NATA PER FARE IL REGALO DI COMPLEANNO PIU’ BELLO AD ALESSIA VENTURA

Non si conosce la data del parto, Alessia e Gabriele hanno cercato di proteggere la loro sfera privata. La Ventura ha compiuto gli anni il 10 aprile, il tempo di festeggiare col pancione e questa notte il lieto evento. Del papà si sa davvero poco, che è un imprenditore originario d Ragusa e che di certo è molto riservato ma anche molto innamorato di Alessia. Stanno insieme dal 2019, non è un amore di lunga data ma adesso avranno tutto il tempo per crescere insieme.

L’annuncio della nascita di Ginevra è di Gente: “Fiocco rosa per la showgirl Alessia Ventura. Questa notte è nata Ginevra, la sua prima figlia, frutto dell’amore per Gabriele Schembari. Felicitazioni” mentre sui profili social dei genitori non c’è ancora il primo post.

“Benvenuta al mondo Ginevra del mio cuore” scrive invece Sara Ventura, la sorella di Alessia che già nel giorno del compleanno dell’ex Letterina aveva scritto: “Il 10 aprile …il giorno che mi ricorda che, qualsiasi cosa accada, in questa vita non sarò mai sola . Buon compleanno sorella mia”.