E’ finita tra Ambra e Massimiliano Allegri? Un amico racconta tutto (Foto)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno sempre fatto di tutto per tutelare la loro storia d’amore, le loro vite, evitando dichiarazioni d’amore, foto sui social e apparizioni varie in coppia. E se Ambra e Allegri non danno notizie della loro vita di coppia ci pensa qualcun altro. Sembra che un amico di Allegri abbia raccontato tutto alla rivista Dipiù, da qui la notizia della crisi. Addirittura, sarebbero ad un passo dall’addio. Il settimanale di gossip parla di distanza, di lontananza, ma non solo fisica. L’attrice romana è impegnata a Potenza sul set di un nuovo film. Allegri è a Montecarlo e sta decidendo il suo futuro.

ALLEGRI VOLA LONTANO E DICE ADDIO AD AMBRA?

Potrebbe essere anche il contrario, magari è la Angiolini ad essersi stancata dell’allenatore o semplicemente è finita una bellissima storia d’amore. In ogni caso secondo l’amico tirato in ballo sembra che davvero le cose tra i due stiano cambiando. “Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”.

La carriera di Allegri era in pausa ma adesso potrebbe accettare anche proposte dall’estero. La convivenza non è mai arrivata, la coppia ha sempre preferito evitare, sono entrambi genitori, tutto sarebbe stato troppo complicato.

Da qualche mese non si vedono più insieme e non solo per il coprifuoco o le altre restrizioni. Le voci di una rottura o di una profonda crisi tra Ambra e Allegri sono insistenti ma ovviamente entrambi restano in silenzio lasciando che si spettegoli.