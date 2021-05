Marica Pellegrinelli e Marco Borriello pizzicati insieme a Milano (Foto)

E’ arrivata la primavera già da un bel po’ e arrivano anche le storie d’amore: per il gossip Marica Pellegrinelli e Marco Borriello potrebbero essere una coppia. Le foto le pubblica la rivista Diva e Donna ma a dire il vero i paparazzi non hanno beccati grandi gesti d’affetto se non un bacio sulla guancia e una bella complicità tra i due. Sia Marica Pellegrinelli che Marco Borriello sono ufficialmente single e la cronaca rosa ha provato già tante volte ad affiancarli a vari partner. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ogni volta si arrabbia e chiede di essere lasciata in pace ma è proprio mentre si tornava a vociferare di un ritorno di fiamma tra Eros e Marica che spunta il bel Borriello. Sono stati pizzicati insieme a Milano.

MARICA PELLEGRINELLI E MARCO BORRIELLO SU DIVA E DONNA

Sono già tutti pazzi di loro, sarebbero davvero una bella coppia, così come appaiono per le vie di Milano mentre passeggiano uno accanto all’altra. Lui è lo scapolo d’oro da sempre, lei è meravigliosa in ogni scatto, con o senza trucco, mentre sfila o con gli abiti più semplici.

Non è la prima volta che affibbiano ad entrambi un bel flirt, per il gossip sarebbero perfetti insieme, potrebbero riempire pagine e pagine delle riviste. Cosa c’è tra la Pellegrinelli e Borriello? Non è la prima volta che vengono fotografati insieme, non è la prima volta che si parla della loro amicizia speciale, ma sembra appunto si tratti solo di un’amicizia speciale, o no?

Da poco la splendida modella ed Eros Ramazzotti hanno festeggiato la prima Comunione della piccola Raffaela Maria, tutti insieme. La loro famiglia allargata è bellissima, sono una ex coppia ma non hanno mai smesso di frequentarsi e non solo per amore dei figli. Cosa dirà il cantante di questo nuovo pettegolezzo?