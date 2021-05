Paola Turani, una festa per scoprire il sesso del bebè (Video)

A fine marzo Paola Turani ha annunciato di essere incinta e oggi ha rivelato a tutti il sesso del bebè. Paola Turani e Riccardo Serpella sono in attesa del primo figlio, sarà un maschietto. Per l’occasione hanno organizzato una festa, non si sono accontentati del classico palloncino da scoppiare, hanno voluto fare le cose un grande. I petali hanno rivelato il colore azzurro e la gioia immensa di tutti in realtà sarebbe la stessa anche con i petali rosa. L’influencer ha voluto foto e video, ha invitato amici e parenti, ha condiviso con tutti l’emozione di scoprire se avrà una bambina o un bambino.

PAOLA TURANI IN ATTESA DI UN MASCHIETTO

Un figlio atteso per anni. Paola hanno fatto capire più volte che era una sofferenza non essere ancora madre, poi nel momento più inaspettato il test positivo. “Che emozione incredibile, siamo felici” è stato il primo commento della Turani nel vedere i coriandoli azzurri, anzi azzurrini come dice lei.

L’ex modella ha postato il video e poi nelle storie di Instagram ha risposto alle follower emozionate per lei. La Turani continuava a piangere dalla gioia e a ricordare il momento della pioggia di coriandoli. Arriva un principino in casa Serpella, magari qualcuno giudicherà eccessivo desiderare un party solo per scoprire il sesso del bebè ma non dimentichiamo che la Turani è una influencer e che la gravidanza, un figlio, era il desiderio che hanno espresso per anni, credevano che non sarebbe più arrivato.

Bellissime le decorazioni per l’occasioni, tanti biscotti, tutto pronto per accogliere sia una maschietto che una femmina e alla fine anche la torta.