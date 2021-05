Andrea Iannone pizzicato con Carmen, la modella che gli avrebbe rubato il cuore (Foto)

E’ davvero Carmen Vicotria Rodriguez la nuova fidanzata di Andrea Iannone? La presunta coppia è stata pizzicata a Milano durante un brunch e la rivista Chi pubblica le foto. Dolce compagnia per il pilota di moto ed ex fidanzato di Belen Rodriguez ma non è solo il cognome che le accomuna. Anche Carmen è una modella ed è venezuelana e forse adesso c’è anche Iannone di mezzo. La coppia è stata beccata in centro a Milano dai paparazzi, insieme al tavolino di un bar. Sereni e spensierati e chi li ha visti ha riferito che si mangiavano con gli occhi, che si vedeva che stavano bene insieme. Dopo avere consumato quello che avevano ordinato si sono allontanati separati, forse per depistare i paparazzi ma alla fine il gossip fa il suo percorso.

ANDREA IANNONE INNAMORATO DI CARMEN RODRIGUEZ?

Strane coincidenze, tra tante donne proprio una Rodriguez accanto ad Andrea Iannone. Della storia d’amore finita tra il pilota e Belen nessuno dei due ha mai voluto parlare, inutile dire qualunque cosa perché la showgirl argentina l’ha lasciato per tornare dall’ex marito, da Stefano De Martino.

Torniamo però alla nuova coppia e aggiungiamo qualche curiosità perché Carmen Victoria è molto amica di Francesca Sofia Novello, che come sappiamo è la fidanzata di Valentino Rossi. Il gossip pregusta già una bella uscita tra coppie e qualche scatto romantico da mostrare. Chissà se Andrea Iannone smentirà la notizia o confermerà facendo finalmente una dolce dichiarazione d’amore a Carmen. E’ da tempo che si parla di una relazione tra loro, possibile che i paparazzi non abbiano ancora beccato il bacio sempre così tanto atteso?

Con l’arrivo della bella stagione di certo non mancheranno le vacanze e le altre occasioni per beccarli ancora insieme o magari beccare Iannone con un’altra bellissima ragazza dopo i vari flirt smentiti.