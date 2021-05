Dayane Mello, nuovo amore: in barca con Andrea tra baci e abbracci

Dayane Mello sembra aver trovato una nuova fiamma. La bellissima modella brasiliana è stata paparazzata in vacanza sulla Costiera Amalfitana a bordo di uno yacht da sogno. Dayane aveva già informato i suoi followers su Instagram della sua fuga dalla realtà postando foto e storie sui social network in compagnia della sua amica Soleil Sorge. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha postato paesaggi mozzafiato, balletti e cene ma Dayane non era solo in compagnia dell’influencer, anzi. Dopo il capitolo Rosalinda Cannavò e il gossip sul ritorno con Mario Balotelli, la Mello ha voltato pagina e bacia un nuovo uomo. Scopriamo chi è la nuova fiamma della modella, e no, il suo nuovo amore, non ha nulla a che fare con il calciatore suo ex..

Dayane Mello bacia Andrea in vacanza: tutto quello che sappiamo sulla nuova fiamma della modella brasiliana

Come vi abbiamo anticipato, Dayane Mello è stata sorpresa in barca mentre era in vacanza. Con lei un giovane uomo di nome Andrea. Abbracci e baci tra i due che potrebbero essere già definiti come la coppia dell’estate. Presto a dirlo? Beh lo conferma la stessa Dayane al settimanale Chi. Per il momento di Andrea si sa veramente poco. E’ un giovane imprenditore campano, del casertano ad essere più precisi. Andrea avrebbe conquistato il cuore della brasiliana proprio grazie al weekend passato sulla costiera amalfitana. La modella sembra aver ritrovato finalmente il sorriso dopo un periodo veramente difficile che ha dovuto affrontare nella sua vita.

Dayane Mello parla della nuova fiamma Andrea: presto per dire se è la persona giusta ma adesso torna a sorridere

La brasiliana ha già parlato di Andrea. Aveva rivelato a Chi di volere un uomo che si possa prendere cura di lei ma ancora deve capire se si tratta dell’imprenditore di Caserta. “È lui? Devo ancora scoprirlo. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco“ ha affermato a tal proposito Dayane Mello. “Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice” ha così continuato la modella. Quel che è certo è che Dayane è tornata finalmente a sorridere. Il resto lo scopriremo con il tempo.