Barbara d’Urso ha un nuovo fidanzato? La prima foto

C’è un gossip che impazza già da un po’ di ore. Barbara d’Urso si sarebbe fidanzata e avrebbe quindi una nuova fiamma. Tutto è partito dall’indiscrezione lanciata da Novella 2000 e dal suo direttore Roberto Alessi, tra l’altro spesso e volentieri ospite nei programmi tv della conduttrice. L’uomo con cui Barbarella si sarebbe fidanzata è Francesco Zangrillo e a confermare la presunta love story arriva la paparazzata sul settimanale Oggi. I due sono stati pizzicati insieme fuori da un ristorante di Milano insieme ad altri amici. La d’Urso sarebbe andata a cena proprio per festeggiare il suo compleanno in compagnia. Ecco cosa sappiamo.

Barbara d’Urso paparazzata con Francesco Zangrillo: è lui il suo nuovo fidanzato?

Nello scatto pubblicato da Oggi Barbara e Francesco non sono stati beccati in atteggiamenti intimi che fanno pensare subito ad una possibile coppia. Ma ad un compleanno, si sa, si invitano le persone più intime e vicine, soprattutto di questi tempi. Secondo il settimanale poi, Zangrillo si sarebbe presentato anche a casa della d’Urso il giorno dopo rispetto alla cena. La sua auto sarebbe stata avvistata proprio mentre entrava nel passo carrabile della casa della presentatrice Mediaset. E il tutto dopo che Barbara era rientrata da Cologno Monzese per la nuova puntata di Domenica Live. “Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single. Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo” è quello che invece aveva rivelato Alessi. Aggiungendo: “E’ divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset”.

Barbara d’Urso e la nuova fiamma: Zangrillo aveva detto di essere impegnato

Seppure i due non abbiano confermato o smentito la cosa, poco tempo fa Francesco Zangrillo aveva svelato di essere innamorato. “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza” aveva così spiegato. Non ci resta che attendere novità.

( foto da Oggi.it )