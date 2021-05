Andrea Ghiselli ci riprova con un’altra sposa di Matrimonio a Prima vista Italia?

Diciamo pure che ha il vizietto delle ex a quanto pare…Era da un po’ che non bazzicavamo sulla pagina social di Andrea Ghiselli ma dal suo profilo Instagram arriva una foto che non ti aspetti…Chi ha seguito Matrimonio a prima vista Italia 2020 sa certamente che è stata una delle edizioni più scoppiettanti viste in Italia anche per come è andata a finire. Lo sposo Andrea Ghiselli infatti, dopo aver lasciato la sua sposa, Nicole, aveva iniziato una relazione con un’altra sposa della stessa edizione, Sitara Rapisarda. Tra i due però le cose non erano andate molto bene e alla fine, dopo poco tempo, si erano lasciati. Ma a quanto pare ad Andrea le ex spose piacciono molto…E infatti dalla sua pagina Instagram arriva lo scatto inaspettato con un’altra ex protagonista storica di Matrimonio a prima vista. Parliamo di Francesca Musci. Lei e Stefano erano stati i soli a resistere dopo la fine dell’esperimento, per anni, sposandosi di nuovo. Ma più di un mese fa avevano annunciato di essersi lasciati. E così anche l’unica coppia italiana di Matrimonio a prima vista Italia, era scoppiata.

Francesca è tornata single e ha incontrato Andrea Ghiselli e forse tra di loro è sbocciato un nuovo amore. Vediamo che cosa scrivono i due sui social.

Andrea Ghiselli e Francesca Musci sono una nuova coppia?

Le parole del Ghiselli sui social:

E poi arriva una ventata d’ aria nuova, fresca, speciale… che quando L’ incontri è difficile da abbandonare 💋💋

Non era tardata da arrivare anche la risposta social di Francesca Musci che aveva commentato:

Non fidarti di chi entra nella tua vita quando sei felice. Ma tieni stretto chi ha conosciuto i tuoi momenti difficili ed ha scelto di restare” #tvb Ghiselli ❤️grazie ps: la gente nel bene o nel male avrà sempre da dire quindi… #apartechesonocazzimiei 🤣🤣

In realtà la prima foto insieme dei due, a guardare sui social, risale al 31 marzo. Forse si sono incontrati per caso o per lavoro e poi è nata una bella amicizia che forse è diventata anche altro? Mentre Andrea ha postato sui social una foto in compagnia di Francesca, lei per il momento continua a mostrarsi in solitaria sul suo profilo instagram ma i fan hanno già notato tutto. Saranno felici per questo possibile nuovo amore pronto a sbocciare?