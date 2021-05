Arisa torna ancora una volta con Andrea Di Carlo: arrivano i baci social (Foto)

Arisa stupisce non solo con la sua voce ma anche con la sua storia d’amore con Andrea Di Carlo. Intervistata a Belve sembrava aver messo fino alla loro relazione, invece sono tornati insieme. Aveva confidato che non lo vedeva da due settimane, che non gli rispondeva al telefono, sembrava davvero tutto finito. Invece, è ancora una volta sui social che entrambi si mostrano innamorati e pieni di passione. Per Arisa e Andrea Di Carlo sono arrivati i baci social. La cantante sembra avere ceduto, non è più così riservata come un tempo. Il tira e molla tra la cantante e il manager prosegue e chissà quante altre volte ancora scopriremo che il loro matrimonio è stato annullato.

ARISA E ANDREA DI CARLO IL TIRA E MOLLA CONTINUA

Abbiamo perso il conto delle volte che si sono lasciati. Tutto è iniziato con l’intervista di Arisa a Domenica In, da quel momento tutti hanno saputo tutto. Andrea è tra i due il più romantico, trova sempre una canzone struggente da dedicare alla sua fidanzata.

Questa volta ha scelto un brano di Tiziano Ferro che leggendo i versi di certo riconoscerete subito: “Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita, poche idee o sempre le stesse, prometto basta promesse. E ho cambiato e ho cambiato e anche fosse l’ultima fermata, lascio la mia vita molto meglio di come l’ho trovata, di come l’hai lasciata, come l’hai lasciata. E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto, e nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo dove vai. Fermo agli ostacoli

accetto miracoli”.

Finita l’esperienza ad Amici Arisa torna tra le braccia del suo manager, coinvolta anche lei si lascia andare a quel “Noi” che lui tanto desiderava. Nozze confermato per settembre? Attendiamo il seguito, i fiori d’arancio o un’altra discussione, di certo il gossip non li perde più di vista.