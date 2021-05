Elisabetta Gregoraci reagisce alle parole di Stefano Coletti: “L’amore è qualcosa di grande”

Anche questa volta Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e interviene sul gossip che la vorrebbe fidanzata con Stefano Coletti. Questa volta però non sono stati i paparazzi a beccarla ma è stato Coletti a diffondere notizie che lei dichiara di avere subito, esattamente come tutti gli altri. Elisabetta Gregoraci sembra si sia trovata da lettrice a protagonista e dopo giorni di silenzio ha deciso di chiarire tutto. Ai suoi follower ha spiegato che ha avuto bisogno di un po’ di tempo per poi comunicare la sua verità. Per l’ennesima volta ha ribadito che se è vero che è un personaggio pubblico prima di tutto è una mamma e una donna. La Gregoraci aggiunge anche l’età, insomma c’è tutto per essere saggia e per continuare a difendere, giustamente, la sua vita privata.

ELISABETTA GREGORACI STA ANCORA CERCANDO L’AMORE

No, non è Stefano Coletti l’amore della sua vita, non fa mai il suo nome ma è chiaro il riferimento mentre scrive: “Care amiche e amici mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto sono una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell’amore e nella famiglia” è un lungo post quello pubblicato nelle storie di Instagram.

“Come tutte voi sono stata innamorata, ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste. Ma questo fa parte della vita. Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro”.

Poi arriva il pezzo forte, quello che chiarisce tutto: “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi” non ci sarebbe bisogno di dire altro ma Elisabetta Gregoraci aggiunge: “L’amore è qualcosa di grande e impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione – per poi concludere – Io, l’amore, lo sto ancora cercando e non smetterò perché voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.