Giulia Stabile pazza d’amore per Sangiovanni: è il primo tutto

Una super intervista per la rivista Chi. Giulia Stabile è entrata nel cuore di migliaia di persone grazie alla sua danza, al suo talento e a quel sorriso che ti porta nel suo mondo, sempre pieno di buon umore. Nel numero di Chi in edicola questa settimana la vincitrice di Amici 20 racconta il suo viaggio nel mondo di Maria de Filippi. Un viaggio che per lei ha significato moltissimo, dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista della sua crescita personale. Nella scuola poi, ha trovato anche il suo grande amore! Forse a settembre non avrebbe mai immaginato nulla di simile e invece in pochi mesi la sua vita è cambiata, in meglio! E se si parla di amore non si può non parlare di Sangiovanni che per Giulia è stato il primo bacio, il primo amore, il primo tutto! Parole dolcissime da parte di Giulia per il suo fidanzato, secondo classificato nella ventesima edizione di Amici.

Della finale di Amici 20 Giulia Stabile racconta: “ In quel momento non ho proprio capito che cosa sia successo. Adesso è più o meno uguale. Non ho dormito niente, sono ancora piena di adrenalina, mi servono due minuti di pausa da tutto per rimettere in fila emozioni e sentimenti“.

Giulia e Sangiovanni: un amore puro nato nella scuola di Amici 20



Un sogno ancora più grande visto che aveva al fianco la sua metà ed è stato favoloso condividere con Sangio gli attimi finali della finalissima di Amici 20: “Noi in qualsiasi caso saremmo stati contenti. Veramente. Lui è stato felicissimo della mia vittoria: durante tutto il percorso, il viaggio, sia nei pomeridiani che nelle serate ha vinto tutto quello che poteva vincere. Certo, questa sarebbe stata la ciliegina sulla torta… Però mi ha pure detto: “Forse sarei più felice se vincessi tu, Giulia, per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa“.

Sangiovanni è stato fondamentale anche nelle ultime puntate del serale. Giulia ha avuto dei momenti molto complicati a causa degli attacchi di ansia che non sono stati facili da gestire. Ma grazie al cantante e anche a Maria de Filippi che le è stata vicino, tutto è passato.

E ora che cosa faranno i due insieme magari un viaggio? Giulia ha le idee molto chiare: per il momento si pensa al lavoro. Sangiovanni deve pensare al suo Ep e alle tappe che lo aspettano in giro per l’Italia. E anche se nella scuola incontrando la sua mamma aveva chiesto il permesso per andare a dormire a casa del suo fidanzato, si rende conto che ora c’è da pensare al futuro. “Io e Sangiovanni ci siamo detti che comunque andrà ci saremo sempre l’uno per l’altro” ha detto Giulia nella sua intervista alla rivista Chi ma noi le auguriamo ovviamente di continuare a vivere anche lontano dalla scuola, questo sogno d’amore!