Ambra e Allegri l’amore continua come mostrano le foto a Roma

Non sono per niente in crisi Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il loro amore prosegue esattamente come prima. Le foto pubblicate dalla rivista Oggi mostrano una coppia come tante per le strade di Roma. I giorni trascorsi nella capitale hanno spento le cattiverie di chi diceva che Ambra e Allegri non stavano più insieme. L’ex allenatore della Juve sta per prendere decisioni importanti nella sua vita professionale e qualcuno aveva tirato in ballo la solita vecchia questione che in caso di lontananza la coppia sarebbe scoppiata. Già le parole di Ambra Angiolini aveva gettato acqua sul fuoco, a Domenica In durante la sua intervista. Anche Mara Venier credeva che i due si fossero lasciati ma l’attrice era stata chiara: “Non è vero” aggiungendo però che l’unica vera felicità della sua vita sono i due figli, Jolanda e Leonardo nati dalla storia d’amore con Francesco Renga.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI A ROMA

Colpa della pandemia e della consueta riservatezza dei due, queste le ragioni per cui tutti parlavano della loro separazione. Invece, a Roma sono apparsi più innamorati che mai. Un fine settimana nella Capitale per gli Internazionali di tennis, un fine settimana da trascorrere anche con la famiglia della Angiolini.



Tanti i gesti affettuosi sotto gli occhi dei paparazzi durante una passeggiata e a questo punto dopo un po’ di anni è chiaro che Allegri sia davvero per Ambra il valore aggiunto di cui parla. Tenero il modo in cui l’abbraccia mentre camminano uno attaccato all’altra. E’ evidente la protezione che ha nei suoi confronti, nei confronti di questo amore che non salva più la vita ad Ambra perché ha imparato a salvarsi da sola. Non potrebbe accontentarsi mai di un amore qualunque, di un uomo qualunque perché oggi è felice con i suoi figli, con il suo lavoro, la sua vita.