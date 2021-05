Ambra Angiolini apre i regali dei figli, l’emozione è fortissima (Video)

Una festa della mamma piena di emozioni per Ambra Angiolini che ha voluto mostrare sul suo profilo social la meraviglia di questa mattina (video). Ancora una volta Ambra mette al centro del mondo i suoi figli Leonardo e Jolanda e ancora una volta si commuove per loro. Una colazione speciale per l’attrice, un risveglio pieno di coccole e d’amore. Dei cuori di carta rossa, una lettera che l’ha commossa fino alle lacrime, un libro di poesie, il caffè e lo snack che piace a lei e poi quelle foto scelte per le cover del telefono. Ambra si emoziona come una bimba, si copre il volto, non sa come ringraziare i suoi figli per tutto l’amore che ancora una volta le dimostrano e che la rende la donna più felice al mondo. Jolanda e Leonardo hanno scelto due foto da piccoli sapendo che alla mamma poteva solo far piacere e lei sa bene che agli adolescenti quelle foto non piacciono tanto.

GLI AUGURI DI FRANCESCA RENGA AD AMBRA PER LA FESTA DELLA MAMMA

E’ tutto così dolce per il giorno dedicato a lei, ogni dettaglio è scelto con cura e con l’amore di cui solo i figli sono capaci. “Troppo spesso lascio che chiunque mi dica chi sono …. poi arrivano loro e “ Auguri mamma!” … ecco chi sono. Alla mia, a me ed a tutte le mamme con e senza figli….. AUGURI” scrive Ambra e poi arrivano anche gli auguri di Francesco Renga: “Auguri mamma”.

La risposta di Ambra all’ex compagno è ancora più bella: “Grazie a te 50 e 50”. E’ bellissimo il legame che c’è tra la Angiolini e Renga, per amore dei figli e per quello che hanno vissuto sono riusciti a superare tutte le incomprensioni e i dispiaceri e oggi sono una vera famiglia allargata.