Ambra splendida follia a Domenica In: “Renga è mio figlio, con Allegri non è finita”

Nonostante la stanchezza per il concerto del primo maggio Ambra Angiolini a Domenica In è un uragano che non perde un passo e una battuta, che ha voglia di far ridere e di ridere. La sua intervista sembra una commedia teatrale, lei è la protagonista, bellissima, in gran forma. La domanda su Massimiliano Allegri arriva solo alla fine, anche Mara Venier pensa che tra loro sia finita, è il gossip che ne ha parlato in questi giorni. “Non è vero” si limita a dire Ambra ma un attimo prima con le sue confidenze aveva fatto pensare il contrario. “Te la mando subito e tienitela stretta” è così che ha concluso l’intervista la Venier rivolgendosi ad Allegri. Ambra Angiolini ha un suo meraviglioso castello, sono i suoi figli: “E sono il cuore che batte” ma la conduttrice le ricorda che poi i figli crescono e che le donne hanno bisogno di avere qualcuno a cui appoggiarsi, anche quelle che sembrano più sicure.

AMBRA A DOMENICA IN: “DEVO SALVARMI DA SOLA”

Non è più come prima per lei, pensa che la persona che le sta accanto debba essere solo un valore aggiunto: “Io il percorso che ho fatto è che ho imparato a sentire, non mi vedo da sola in futuro ma ho un rapporto diverso con l’amore. Prima doveva salvarmi, adesso devo salvarmi da sola”. Pochissimi uomini nella sua vita e solo grandi storie d’amore. “Se scappano è un problema loro…”.

Il legame che ha oggi con Francesco Renga è speciale, pensa che l’avrebbe avuto anche se non avessero messo al mondo Jolanda e Leonardo: “Francesco Renga è mio figlio, a volte lo rimprovero…”, spiega così il suo rapporto con l’ex compagno che amato tantissimo. Un amore che l’ha fatta anche piangere tanto ma loro sono stati e saranno sempre parte della stessa famiglia.

Non canta Ambra, non ha voce, ma in compenso balla, recita, dona allegria e risate, fa impazzire Mara Venier che la adora. Alla fine quel contatto c’è anche davanti alle telecamere, inutile mentire.