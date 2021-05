Cristina Marino mostra la prima torta di compleanno di Nina (Foto)

Il 20 maggio Cristina Marino e Luca Argentero hanno festeggiato il primo compleanno della figlia. E’ la dolcissima mamma a mostrare le foto di Nina, la sua prima torta, lei che gioca con la sua piccola amica. Una giornata speciale per Cristina Marino e Luca Argentero, emozionante. L’attrice e modella ringrazia tutti per gli auguri, non mostra molto della festa di compleanno di Nina ma è già tanto, la coppia è sempre molto riservata. Fuggono sempre via dal gossip e ovviamente non vogliono che i paparazzi scattino foto alla figlia, decidono loro se e quando pubblicare sui social qualche scatto. E’ sempre un’emozione forte vedere i figli soffiare la prima candelina sulla torta. “Sei una creatura speciale, ti amo che non esistono le parole” e in questo modo non c’è davvero altro da dire.

PRIMO COMPLEANNO PER NINA SPERANZA LA FIGLIA DI LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO

In nessuna foto si vede il volto della piccola, nessuna eccezione alla regola nemmeno per il primo compleanno. “Un anno fa a quest’ora, ero gonfia come la palla su cui ero seduta. Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia. Non lo sapevo ancora amore, ma quell’ENERGIA ERI TU. Sei una creatura speciale. ti amo che non esistono le parole” ha scritto Cristina ieri mostrando una serie di scatti. Lei col pancione, poco prima del parto, poi la foto dopo il parto e le foto con papà Luca Argentero.

Adesso i fan della coppia attendono di scoprire il giorno delle nozze. E’ Cristina che sta organizzando tutto ma ha anche anticipato che la data non la dirà mai, che solo dopo il matrimonio lo diranno a tutti. Immaginiamo manchi poco al giorno del sì, forse sarà in estate, quando il covid lascerà un po’ più di libertà. Non ci resta che attendere il seguito di questa bellissima favola d’amore.