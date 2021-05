Fabio Testi ha una nuova giovanissima fidanzata conosciuta durante una visita

A 80 anni Fabio Testi ha un’altra giovanissima compagna, una sessuologa di 34 anni, quindi quasi 50 anni di differenza tra i due che sembrano avere molto in comune. Fabio Testi non smentisce la sua fama, ha avuto tantissime storie d’amore, flirt e la sua nuova fidanzata è una dottoressa specializzata in sessuologia. L’attore racconta come l’ha conosciuta, fiero della sua conquista o forse è stata lei a fare il primo passo. Si sono conosciuti durante una visita, ovviamente il paziente era Fabio: “Lei è andata oltre, ha voluto visitare di più” e qui riconosciamo Testi con le sue espressioni. 80 anni da compiere in estate e un altro legame da raccontare.

FABIO TESTI E LA NUOVA FIDANZATA CON BEN 47 ANNI IN MENO

A colpirlo il fatto che sia una professoressa in sessuologia, lo confessa sulla rivista Diva e Donna, mentre continua a scherzare sul chi ha fatto cosa. E’ ancora un sex simbol, dagli anni ’70 a oggi la sua passione per le donne più giovani prosegue nonostante le tante separazioni. L’ultima, quella che sembrava importante, con la violinista veronese di 30 anni, Lisa Agnelli.

Tra le sue conquiste adora ricordare Ursula Andress e Charlotte Rampling ma ha sposato Lola Navarro e da lei ha avuto tre figli Thomas, Trini e Fabio jr. Poi il secondo matrimonio con la gallerista Antonella Liguori, altro amore importante, con le nozze a Capri nel 2015.

Anche Edwige Fenech e Anita Ekberg gli hanno fatto perdere la testa e chissà adesso quanto durerà con la bella e giovanissima sessuologa. Colpito da lei e dalla sua professione ha spiegato: “Sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro” e ancora una volta non c’è niente da aggiungere, magari sarebbe ancora più interessante un’intervista con protagonista la dottoressa in sessuologia per capire come mai donne così giovani cadono ai suoi piedi.