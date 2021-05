Eros Ramazzotti e Federica Macciotta sono fidanzati? Lei risponde allibita, angosciata

Cosa c’è tra Eros Ramazzotti e Federica Macciotta? Per Sandro Pirrotta sono fidanzati, per la Macciotta è angosciante che sia saltato fuori il suo nome. Questa volta Eros non ha fatto nemmeno in tempo a leggere la notizia che la lei in questione l’ha battuto sul tempo smentendo il giornalista esperto in gossip. Ancora una volta Pirrotta ha rivelato ciò che era in sua conoscenza: che Eros Ramazzotti e Federica Macciotta stanno insieme, che il cantante ha ritrovato l’amore ma non con Marica Pellegrinelli. Un pettegolezzo rivelato oggi a Ogni Mattina ma un’amica di Federica l’ha subito avvisata che il suo nome era saltato fuori e che in un attimo era diventata la fidanzata di Ramazzotti. La reazione mostra il caratterino di Federica che va ben oltre un no; è indignata e spiega le motivazioni.

LA RISPOSTA DI FEDERICA MACCIOTTA AL GOSSIP CHE LA VUOLE FIDANZATA CON EROS

Questa volta l’esperto in gossip ha sbagliato, non aveva le informazioni giuste. “FAKE NEWS. Sono a dir poco ALLIBITA e chiarisco subito che MI DISSOCIO da qualsiasi discorso a riguardo! Grazie ad una carissima amica, questa mattina vengo a sapere che in una trasmissione tv si sono permessi di nominarmi come fidanzata di Eros Ramazzotti” ma è solo l’inizio della sua risposta.

N.1: NON sono la sua fidanzata

N.2: ci ho parlato una sola volta ad un pranzo organizzato da un’altra persona, fra l’altro presente per tutto il tempo

N.3: verificare prima di dire queste baggianate?

E non è certo finita, Federica racconta che viene da un paese umilissimi che le interessano questi show e queste tarantelle. Usa queste parole e va oltre per far capire che nessuno deve permettersi di inventare gossip assurdi come questo. “È vero nel mio tempo libero poso, lavoro nei paddock, utilizzo la mia immagine (SEMPRE in maniera pulita ed impeccabile!).. ma il mio lavoro,la mia carriera, è ALTRO: sono concentratissima e dedita al lavoro di Buyer per un’azienda nella quale credo sopra ogni cosa e QUESTA È LA MIA VITA. Non queste buffonate”.





Poi conclude: “Quel che mi spaventa è chi è risalito al mio nome, basandosi davvero sul nulla. Tutto questo per me è una forte angoscia, spero che questa cavolata si chiuda qui con la mia smentita”.