Non si spezza il legame tra Anna Tatangelo e Luca D’Alessio, il figlio di Gigi

Anna Tatangelo e Luca D’Alessio, il figlio di Gigi, continuano ad avere un legame speciale nonostante tra i due cantanti l’amore sia finito da tempo. Tenero lo scambio di messaggi social tra la Tatangelo e il figlio più piccolo di Gigi D’Alessio. Certo un rapporto ben diverso da quello che c’è con Ilaria D’Alessio , la seconda figlia. Scambi d’affetto che dicono molto ed è stato Luca a taggare la cantante rispondendo alle domande dei follower. Tra le storie di Instagram la domanda a Luca, che ha 17 anni e si occupa di musica ed è anche molto popolare tra i giovanissimi: “3 artiste donne italiane che secondo te hanno una bellissima voce”. Luca ha citato anche Anna Tatangelo scegliendo la sua voce insieme a quella di Annalisa e di Arisa. Ha anche aggiunto che sono loro tre le sue preferite ma che ce ne sono anche altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi.

ANNA TATANGELO E IL TI VOGLIO BENE AL FIGLIO MONORE DI GIGI D’ALESSIO

Tenera la risposta della cantante, quel “TVB” conferma il legame tra i due. Luca era molto piccolo quando suo padre si è innamorato di Anna Tatangelo. Il matrimonio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato era già finito.

Anna ha condiviso la storia. Due gesti teneri che dimostrano una situazione diversa da quella che un po’ di tempo fa ha confidato Ilaria. “Annalisa, Arisa e Anna Tatangelo. Sono loro le mie preferite ma ce ne sono altre come Emma Muscat, Emma Marrone e Noemi” ha scritto Luca. E’ la sua risposta e di certo la cantante di Sora si sarà emozionata nel leggerla. Per una volta c’è chi non le fa la guerra. “È una donna cattiva e non adatta alla semplicità della nostra famiglia. Ci vediamo e non ci guardiamo nemmeno negli occhi” fu invece uno dei commenti della figlia di D’Alessio dopo avere letto l’intervista della Tatangelo tra le pagine di Vanity Fair, quella in cui raccontava le difficoltà e l’amore per Gigi durante la prima separazione.