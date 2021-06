Il matrimonio di Luisa Corna: indossa l’abito da sposa per la prima volta

Non tutte le donne sognano di indossare l’abito da sposa ma come per Luisa Corna quando arriva il grande amore tutto cambia. Per la cantante e showgirl il momento sta per arrivare, il matrimonio rimandato a causa della pandemia sta per diventare realtà. A 55 anni Luisa Corna indosserà il suo abito da sposa, non rivela come sarà ma alla rivista Oggi racconta che è quasi tutto pronto, che dopo 7 anni di fidanzamento con il suo ufficiale dei carabinieri è pronta per il grande passo. Lui è Stefano Giovino e ha 15 anni meno di Luisa Corna. Le nozze arrivano con un anno di ritardo perché anche Luisa Corna e Stefano Giovino hanno dovuto rimandare il sì a causa della pandemia.

LUISA CORNA ANNUNCIA LE NOZZE CON IL SUO STEFANO

Per lei Stefano non è soltanto l’uomo che ama ma anche il suo migliore amico ed è per questo che sa che sarà per sempre, perché insieme possono parlare di tutto, perché sono complici in tutto.

Il matrimonio in Franciacorta e sarà una festa bellissima, tanto desiderata. E’ quasi tutto pronto, il progetto che avevano in mente sta per realizzarsi. E’ un periodo perfetto per la Corna che torna anche con un nuovo disco, con brani scritti anche da lei. Abbiamo già ascoltato “Senza un noi” che ovviamente parla d’amore, ed è il singolo che ha anticipato l’uscita dell’intero album “Cose vere”.

Il 2021 è l’anno dei traguardi, della svolta, del bilancio di certo positivo. Il matrimonio e il ritorno alla musica. Per amore la Corna ha scelto di trasferirsi in Puglia, in questo modo si è allontanata dal mondo dello spettacolo, ma adesso è tempo di tornare, con la fede al dito e la sua voce inconfondibile. Ovviamente attendiamo non solo di ascoltare il suo album ma anche di vedere le foto del sì, le foto del matrimonio di Luisa e Stefano.