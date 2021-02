Luisa Corna sposa in abito bianco ma non sarà mai mamma (Foto)

In abito bianco e velo, Luisa Corna sarà una sposa bellissima, a 55 anni sembra che il tempo non la sfiori e anche lei non si sente molto cambiata (foto). A Oggi è un altro racconta della sua mamma, del suo compagno che non ha potuto sposare a causa del Covid. Un matrimonio che è solo rimandato, un grande amore per Luisa Corna che si è trasferita da tempo a Brindisi per stare accanto all’uomo della sua vita. Dopo due storie importanti, con Aldo Serena e con Alex Britti, è arrivato lui che ha 15 anni di meno ed è un ufficiale dell’arma dei carabinieri. Sa bene che ancora oggi agli occhi della gente è strano che una donna stia con un uomo più giovane. Confessa che prima di lui è rimasta single per ben 12 anni.

LUISA CORNA, LA DOMANDA SULLA MATERNITA’

Non vede l’ora di sposarsi, l’anno scorso aveva preparato tutto, mancava solo l’abito da sposa ma sa già come deve essere. Poi arriva la domanda di Gigi Marzullo: “Diventerai mamma?”. La risposta è immediata e con il sorriso: “No, non diventerò mamma” e aggiunge che non ha nessun rimpianto, nessun rimorso: “Quando le cose vanno così… io sono comunque contenta”.

“Mia mamma è sempre stata una grande lavoratrice, mi ha dato il senso del dovere, della puntualità, di fare le cose in un determinato modo e di farmi godere anche la vita. Amo molto stare al mare, vivo a Brindisi e ho il mare vicino ma sto imparando a godermi anche la natura”.

Guarda le immagini del passato: “Quando mi rivedo mi faccio tenerezza, come persona mantengo intatto il mio modo di essere ma ci sono state delle evoluzioni, spero di essere cresciuta sia professionalmente che coe persona. Io sono ingenua, vedo sempre il bello e quello mi rendo conto che l’ho mantenuto, e anche il mio spirito di libertà”.