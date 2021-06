Raffaele e Martina più forti delle critiche ma gli haters non demordono

Da quando le prime immagini di Raffaele e Martina hanno fatto il giro dei social, dopo il viaggio del cantante dalla Calabria alla Sardegna, la coppia ha ricevuto una pioggia di critiche forse anche inattesa. Nonostante la relazione tra Martina e Aka7even fosse finita già da mesi ( e probabilmente la crisi c’è sempre stata visto che Martina si era avvicinata già in casetta al cantante calabrese) molti fan di Amici continuavano a sperare che magari i due sarebbero tornati insieme. Come in tutti i reality le fazioni si dividono e c’è chi mette al primo posto il bene delle persone, e c’è invece chi offende senza motivo. Anche perchè una cosa è chiara: il fatto che una persona sia nota e seguita sui social, non significa che debba rendere conto di tutto e soprattutto che debba essere insultata senza motivo. Martina in questi giorni ha fatto vedere come sui social le siano arrivati messaggi di ogni genere, offese pesantissime per le quali potrebbe persino procedere legalmente se volesse.

Martina e Raffaele: pioggia di insulti per la coppia

Dopo giorni di offese e insulti, anche Raffaele rispondendo alle domande dei fan ha cercato di fare il punto della situazione, invitando tutti anche a darsi una calmata e a ridimensionare la cosa. Il talent è finito, la vita va avanti. Martina è uscita single dalla casa ed è stata per oltre un mese da sola prima di rivedere Raffaele e iniziare una storia con lui. Ma se anche fosse stata single per un giorno e poi avesse voluto voltare pagina, questo non cambierebbe i fatti e non giustificherebbe tutto il letame che le viene gettato addosso. Raffaele ricorda che non tutti sono forti e si fanno una risata leggendo quello che viene scritto sui social e che bisognerebbe sempre pensarci bene prima di mandare un messaggio o postare un commento.

Raffaele ricorda giustamente che molte persone, cadono in dei vuoti dai quali è difficile uscire e che non si può sentirsi in dovere di commentare ogni cosa, solo perchè si è stati in tv e in qualche modo si è dei personaggi pubblici. “Prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti” ricorda giustamente Raffaele che fa notare che forse sarebbe il caso di smetterla con offese e insulti gratuiti.