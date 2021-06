E’ finita tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? E’ lei a rispondere

Il dubbio che tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sia finita non nasce dall’assenza do foto di coppia, quelle sono state sempre rare. E’ la domanda di una follower arrivata dopo un post di Sonia Bruganelli ad innescare il pettegolezzo. E’ anche vero che alla moglie di Bonolis piace depistare, sui social si diverte un mondo anche leggendo le invidie degli altri. Non risponde mai alle domande sulla sua vita privata e anche questa volta ha fatto lo stesso ma le sue parole potrebbero suonare come una conferma di crisi. “Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me” è questo il suo post pubblicato nelle ultime ore ed è qui che arriva la domanda.

MATRIMONIO FINITO TRA SONIA BRUGANELLI E PAOLO BONOLIS?

“Non sta più con Bonolis?” ha chiesto una follower curiosa, ma la domanda era rivolta agli altri fan, a chi indica già Paolo come suo ex marito. La risposta di Sonia è con il sorriso ma breve e non ammette repliche: “Non rispondo a queste domande”. Ed ecco che il gossip è partito ma non è tutto. E’ arrivato poco fa un altro post con un meraviglioso primo piano di Sonia: “Quando ti accorgi della recita certi sipari devi chiuderli tu”. Non può rivolgersi al marito, ci sembra assurdo, ma c’è chi lo pensa.

“Sonia lei mi ha già risposto, mi dispiace” replica invece la follower della domanda e gli hashtag della Bruganelli contribuiscono a generare confusione o forse certezza sulla crisi di coppia.

Inoltre, l’intervista di Sonia Bruganelli a Belve ha messo in luce crisi già avvenute, un periodo difficile per la coppia ma anche altro. Solo il tempo potrà dire tutto ma intanto è certo che lei non dirà nulla e che anzi farà in modo di divertirsi con chi avere in tasca la verità.