Aurora Ramazzotti consola Paola Di Benedetto: è finita con Federico Rossi?

Sembra che sia davvero finita tra Paola Di Benedetta e Federico Rossi, non c’è nessun annuncio da parte della coppia, niente di ufficiale ma un post con Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sembra chiaro. Quando si soffre per amore o per una delusione nulla cura più di un’amica, anzi due amiche. Per Paola Di Benedetto Aurora e Sara sono il suo disinfettante. “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà” scrive la bellissima ex naufraga e Aurora sdrammatizza con “Io sono l’alcol e Sara Daniele i dischetti di cotone”. Dolcissime tutte e tre ma come sta la Di Benedetto? Lei e Federico Rossi hanno vissuto tre anni d’amore bellissimi ma intervallati anche da crisi, per motivi per niente stupidi. A Verissimo di recente avevano parlato con la massima sincerità dei problemi del cantante, della decisione di Paola di lasciarlo per poi tornare sui suoi passi perché lui aveva capito e perché lei lo amava ancora e desiderava aiutarlo, crescere ancora insieme. Cosa è successo adesso?

PAOLA DI BENEDETTO E FEDERICO ROSSI SI SONO LASCIATI?

Stavano insieme dall’estate del 2018 ma sembra che adesso tutto sia terminato. La modella e il cantante non ne parlano, non confermano, non smentiscono ma ci pensa anche Deianira Marzano, sempre informata sui gossip che riguardano i vip, ad aggiungere altro. Sembra che l’influencer abbia ricevuto una soffiata sulla coppia e che davvero Paola e Federico non stanno più insieme.

Inoltre, basta dare un’occhiata ai rispettivi profili social per intuire che c’è qualcosa che non va. E’ da tempo che entrambi non pubblicano foto insieme. Hanno sempre messo al primo posto il lavoro su Instagram, come è giusto che sia, ma da troppo tempo non c’è niente che parli del loro amore. E’ finita per sempre, si sono lasciati davvero o è solo una crisi, un’altra crisi passeggera?