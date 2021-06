Paola Di Benedetto in barca con Stefano De Martino ma non sono soli

L’estate sta arrivando e iniziano i gossip in barca, le foto di Paola di Benedetto e Stefano De Martino in vacanza insieme. Le foto le pubblica la rivista Chi ma Paola e Stefano non sono soli in mezzo al mare, con loro ci sono altri amici e tra questi c’è la sorella si Stefano De Martino, Adelaide, amica della modella. Stefano De Martino non si fa mai beccare in coppia, adora circondarsi sempre di amici, spesso altre coppie. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale della fine della storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, per il momento è solo un pettegolezzo ma le vacanze separate dei due sembrano uno stop alla coppia. Forse l’ennesima crisi o forse è finta davvero per sempre. La breve vacanza in barca con il ballerino non fa che aggiungere altro pepe perché c’è ovviamente chi parla di un nuovo amore.

STEFANO DE MARTINO E PAOLA DI BENEDETTO IN VACANZA INSIEME SULLA BARCA E IN COSTIERA

E’ ovviamente la costiera amalfitana la meta scelta da Stefano con la sua barca. Federico Rossi invece è in Calabria con altri amici. Nessuno ne parla e tutti sembrano sapere. Anche sui social non ci sono messaggi né altro, solo le foto dei protagonisti sotto il sole.

E se davvero Stefano e Paolo diventassero la coppia dell’estate 2021? Come sempre il ballerino e conduttore è single; dalla prima separazione da Belen Rodriguez è stato bravissimo a non mostrarsi in compagnia di fidanzate, solo amiche.

Entrambi bellissimi e forse entrambi liberi; il gossip non attende altro che vederli insieme. L’estate sarà lunga, c’è tutto il tempo e il settimanale di gossip di Alfonso Signorini è sempre attento alle nuove relazione sia d’amore che d’amicizia. De Martino è definito un dio greco sotto il sole campano, la Di Benedetto è sempre tra le più belle madre natura.