Tutta la gioia di Pietro per la gravidanza di Rosa Perrotta: cresce l’attesa

Hanno aspettato il momento opportuno per condividere questa notizia con tutti i follower e oggi hanno scelto di dirlo anche perchè il pancino di Rosa cresce sempre di più! E quando si parla di una nuova vita che cresce nel grembo di una mamma, è davvero sempre una grande giornata! Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta si godono questo momento di grandissima gioia. Dopo alcuni mesi difficili, anche a causa del periodo drammatico che tutti abbiamo vissuto e di alcune difficoltà familiari affrontare da Rosa, alla fine i due si sono ritrovati e hanno rimesso insieme tutti i pezzi. Non c’è ancora quel matrimonio che tanto avevano sognato ma la notizia di una seconda gravidanza e di un bambino che sta crescendo nel pancione di mamma Rosa, è sicuramente una di quelle cose che cambiano tutto per sempre. E’ stata Rosa oggi ad annunciare la gravidanza ai fan con una bellissima foto in cui per la prima volta si mostra con il pancione scoperto. Più che pancione per il momento pancino!

Una foto in solitaria, sulla sua pagina instagram ma, pochi istanti dopo, è arrivato anche il commento del papà della creatura! Pietro ha postato la foto con il test di gravidanza, una delle prime ecografie del bambino, il battito del piccolo e tutta la felicità di un papà che sta per diventare per la seconda volta babbo!

Rosa e Pietro genitori bis: dopo Dodò in arrivo un secondo figlio

Per il momento Pietro e Rosa non hanno aggiunto altri dettagli ma l’ex tronista ha dato appuntamento ai suoi follower: dopo il viaggio di ritorno a Milano e un lavoro da fare questo pomeriggio, la Perrotta sarà pronta a rispondere a tutte le domande di chi vuole sapere tutto, ma proprio tutto di questa seconda gravidanza! Ci dirà di quanti mesi è, se ha già scelto di conoscere il sesso del bambino, come sta, che cosa ha provato quando ha scoperto di essere incinta…Insomma c’è tanto da raccontare!

E poi c’è il piccolo Ethan: come si preparerà all’arrivo di un fratellino o di una sorellina visto che al momento è sempre protagonista e al centro dell’attenzione di mamma e papà?