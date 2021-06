Paola di Benedetto e Federico Rossi è finita: una storia per annunciarlo

Era nell’aria già da giorni e alla fine Paola di Benedetto e Federico Rossi, con una storia sui social hanno deciso di annunciare la fine della loro relazione. Una storia d’amore da favola che aveva resistito anche alla reclusione di Paola nella casa del Grande Fratello VIP che l’aveva vista tra l’altro trionfare. Una storia d’amore che di ostacoli ne ha superati tanti e che adesso però è arrivata al capolinea. Paola e Federico hanno deciso di rendere pubblica la fine di questa relazione con una storia, pubblicata da entrambi su Instagram.

E’ finita: Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

“Tanti di voi hanno notato nell’ultimo periodo il distacco tra me e Federico” inizia con queste parole la storia di Paola che, durante il lockdown del 2020, dopo la finale del Grande Fratello VIP che l’aveva vista vincere il reality, aveva deciso di andare a vivere con il suo amato Federico. Avevano preso casa insieme, avevano trascorso insieme giorni molto duri ma purtroppo qualcosa si è rotto. La speaker non rinnega nulla e parla di 3 anni bellissimi trascorsi al fianco del cantante. Parla di alti e bassi la coppia e anche di una nuova consapevolezza: quella di dover continuare da soli, per questo la storia finisce qui. Sia Paola che Federico chiariscono che non è successo nulla di eclatante, per cui non ci sono colpe, non ci sono cattivi in questa situazione. Ma c’è solo una decisione che è maturata con il tempo e che ha portato i due a questa conclusione.

“Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento” sottolineando entrambi nella storia pubblicata sui social ( probabilmente visto che in passato era già successo, vogliono evitare che si crei gossip su questa situazione).

La Di Benedetto e Federico Rossi ci tengono a ringraziare tutte le persone che in questi anni sono stati al loro fianco e promettono che continueranno a volersi bene ma soprattutto a rispettarsi, una promessa che si sono fatti qualche tempo fa.