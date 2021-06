Primi baci alla luce del sole per Jennifer Lopez e Ben Affleck

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…Con queste parole Antonello Venditti descriveva tanti anni fa le storie d’amore che più fanno battere il cuore…Ed è forse quello che è successo a Jennifer Lopez e Ben Affleck che ormai non si nascondono più. Fino a qualche giorno fa c’erano solo indizi: la stessa palestra, JLo che esce di casa con la camicia a quadri dell’attore. Ma adesso ci sono i baci, quelli che i due si sono scambiati ben sapendo che sarebbero finiti sulle prime pagine dei rotocalchi di tutto il mondo. Perchè i paparazzi si sa, seguono le storie, e questa si che è una storia, una grande storia d’amore.

160 milioni di follower su Instagram, Jennifer Lopez è amatissima in tutto il mondo e i suoi fan, soprattutto i più nostalgici, sono andati in delirio quando hanno scoperto di questo ritorno di fiamma. Perchè davvero, certi amori che fanno battere i cuori, anche dei fan, non si dimenticano facilmente. E la storia tra Ben Affleck e Jennifer Lopez non potrà mai essere scordata!

«Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme» ha detto una fonte molto vicina alla coppia a People. E che vuoi che sia, per una coppia che si ama, un viaggio coast to coast negli Usa solo per stare insieme! Chissà magari, una volta ufficializzata questa relazione, i due decideranno di avere un tetto tutto loro, magari a metà strada o al freddo, visto che Miami e Los Angeles sono due città per chi ama il sole!

A volte ritornano: Ben Affleck e Jennifer Lopez

Non hanno dubbi i conoscenti della coppia: dopo l’estate Ben e Jennifer andranno a vivere insieme: questo ritorno di fiamma è stato così travolgente, da pensare subito a una convivenza.

Anche l’ex moglie di Ben avrebbe commentato questa relazione, con la speranza che l’attore continui a mettere al primo posto i suoi figli, come ha fatto fino a questo momento: «Jennifer vuole che i bambini rimangano al centro del mondo di Ben mentre intraprende questo nuovo viaggio sentimentale», scrive il magazine E News, riportando quelle che sarebbero state alcune dichiarazioni di Jennifer Garner.