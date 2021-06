Giovanna Civitillo svela il momento del vaccino di Amadeus, era terrorizzato

E’ spesso Giovanna Civitillo a raccontare di Amadeus, anche sui social è lei a pubblicare i post, il conduttore resta alla larga anche dai commenti. Tra gli post c’è il vaccino di Amadeus, risale al 7 giugno, e a Tv Sorrisi e Canzoni è Giovanna a raccontare quel momento. Sono una coppia molto ammirata, non hanno mai dato modo al gossip di spettegolare e Giovanna Civitillo continua a ripetere che è innamoratissima e tanto felice. Amadeus anche più di lei, per lui è stato quasi un colpo di fulmine. La Civitillo lo prende sempre un po’ in giro, inevitabile farlo anche per il vaccino. Richiama l’attenzione sullo sguardo del marito mentre riceve la prima dose. E’ evidente, è davvero terrorizzato ma la moglie aggiunge che quella è la foto migliore, che in altri ci stava quasi la lacrimuccia. Amadeus è ipocondriaco, questo il motivo del suo terrore durante il vaccino.

GIOVANNA CIVITILLO RACCONTA PERCHE’ CHIAMA SOPHIA LOREN AMADEUS

“Lui è ipocondriaco e si vede dallo sguardo terrorizzato che aveva. E ho messo la foto migliore: ce n’erano altre in cui stava quasi con la lacrimuccia” ha confidato aggiungendo altri dettagli della loro vita insieme.

Giovanna Civitillo non è mai stata diva, al contrario suo marito è per lei Sophia Loren: “Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di tre ore per prepararsi. Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata. Fa tutto con calma”. Giovanna è invece capace di fare la doccia e prepararsi per uscire di casa in 15 minuti. L’abbiamo vista quasi sempre senza trucco, solo quando è in tv non può fare diversamente. Una coppia speciale, quasi unica. Amadeus si affida completamente a lei, ovviamente si fida totalmente di sua moglie, e lei gestisce il profilo social di coppia: sarebbe una fatica occuparsi di due profili, lui non lo farebbe mai.