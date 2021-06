Quanto amore nelle parole di Francesca Vaccaro per il suo Carlo Conti

Ha scelto una foto molto particolare per festeggiare un anniversario di matrimonio importante, Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti. Ha postato su instagram una immagine del conduttore, molto sfocata, con una mascherina sul viso, che nulla sembra avere a che fare con un anniversario di matrimonio. Ma Francesca spiega il perchè di questa scelta. La foto che ha pubblicato, è stata scattata il giorno in cui Carlo è tornato a casa dall’ospedale dopo il ricovero a causa del covid 19. La Vaccaro sottolinea che ci sono state famiglie che hanno vissuto di certo disagi ben maggiori. Ma anche per lei e per il piccolo Matteo, quei giorni sono stati difficilissimi. Perchè chi era ricoverato per il covid 19, sapeva quando entrava in ospedale, ma non quando e come ne sarebbe uscito, questo è bene sempre ricordarlo anche a chi sembra aver già dimenticato…Ed è per questo che Francesca ha scelto lo scatto, quello che le ha suscitato emozioni grandissime e che le ha fatto capire quanto ami suo marito, ancora di più.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti: una dedica d’amore speciale

La moglie di Carlo Conti ha quindi accompagnato lo scatto con queste dolcissime parole:

Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio ( in verità sono circa 20 d’amore) …. ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco!questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il COVID…È stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi) ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano.….Sempre e per sempre buon anniversario

Tanti auguri a questa bellissima coppia!