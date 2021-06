Antonella Clerici il no al matrimonio: “Sposatevi prima voi”

No, Antonella Clerici non si sposa, niente matrimonio con Vittorio Garrone, come invece aveva annunciato il settimanale Oggi. Antonella Clerici in copertina con l’atteso annuncio e la conduttrice che sui social ringrazia la rivista di gossip, sembrava davvero che le nozze fossero vicine. Invece, in diretta nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno Antonella è stata molto chiara. Ha evidenziato che in questi giorni in tanti se non tutti pensano che lei e Vittorio si sposeranno ma non è così. Non lo farà quest’anno, non si sposerà l’anno prossimo e nemmeno tra due anni. Quindi, tutto resta come prima per la coppia, nessuna voglia di dire quel sì che invece i fan attendono. Anzi, la Clerici è stata molto più decisa nel confermare che non si sposa, ribadendo ancora una volta che lei già l’ha fatto e per ben due volte.

ANTONELLA CLERICI SI SPOSA?

No, non si sposa, come ha sempre detto: lei e Vittorio Garrone non hanno alcuna intenzione di fare questo passo. Come ha sempre detto forse lo faranno un domani, senza annunciare una data ma pensando a un futuro molto lontano. Nessun matrimonio imminente quindi per la Clerici e il suo compagno.

“No, non adesso, magari in futuro sì ma non quest’anno né l’anno prossimo, magari poi… Sposatevi prima voi che non vi siete mai sposati” ha commentato Antonella Clerici nell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno volendo confermare ancora una volta che non intende sposarsi, che sta benissimo così, che dopo due divorzi evidentemente non intende fallire di nuovo.

Antonella e Vittorio non ha alcun bisogno di firmare un contratto, magari un domani ci sarà bisogno ma adesso vince l’amore, lo scegliersi giorno dopo giorno. La paura è evidente che è tanta, non c’è nessuna esigenza di sposarsi, lo faccia chi come Lorenzo Biagiarelli o tanti altri nel suo programma ancora non ha detto un sì.