Per Matteo Renzi vacanze a Ponza ed è la moglie la più in forma (Foto)

Con l’arrivo dell’estate arrivano anche le foto dei vip al mare e le vacanze di Matteo Renzi e famiglia quest’anno sono tra Ponza e Capri. La famiglia Renzi ha noleggiato una splendida imbarcazione e si è lasciata coccolare dalla minicrociera. Il politico come ogni estate ha un fisico ben più morbido della moglie che invece da sempre sfoggia i suoi bikini su un corpo allenato. Agnese Landini questa estate 2021 è più tonica che mai, il lockdown, la pandemia, non le hanno impedito di allenarsi e soddisfatta si gode la sua vacanza al mare. La rivista Chi pubblica le foto della moglie di Matteo Renzi in bikini verde, del politico in boxer bluette. Fisico da urlo per lei, fisico da relax per lui ma con la coppia ci sono anche i tre figli e la vacanza diventa perfetta.

MATTEO RENZI E LA MOGLIE IN VACANZA TRA CAPRI E PONZA

E’ Agnese Landini la sirena di casa ma nelle foto del settimanale di gossip di Alfonso Signorini si nota anche l’imbarcazione scelta, per acquistarla sono necessari più di un milione e 700mila euro. I Renzi si accontentano e si godono lo yacht per qualche giorno, il tempo di abbronzarsi, tuffarsi in mare aperto e godersi le bellezze delle isole scelte.

Una settimana di pieno relax in famiglia e lontani dalla politica e dagli altri impegni. Con Matteo e Agnese ci sono anche Ester, che ha 16 anni ed è la figlia più piccola, Emanuele che ha 18 anni, e il più grande, Francesco, che ha 20 anni ed è una promessa della Pistoiese Calcio, quindi anche una vera soddisfazione per il papà che è un appassionato di calcio.

Come si vede dalle foto di Chi è Agnese Landini la più impegnata in questa vacanza tra tuffi e lunghe nuotate, a Renzi bastano invece le passeggiate, le chiacchiere in famiglia e la lettura dei giornali.