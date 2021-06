Fabio Fulco papà, è nata la prima figlia: “Il giorno più bello della mia vita”

Finalmente è nata la figlia di Fabio Fulco e Veronica Papa, la piccola si è fatta un po’ attendere ma la sua bellissima mamma in questo modo si è goduta la gravidanza fino alla fine. Al settimo cielo Fabio Fulco, è lui che ha annunciato la nascita della sua bambina, usando un modo particolare. Sui social, sul suo profilo Instagram ma con un’immagine importante. L’attore ha scelto la statua di Madre Teresa di Calcutta che tiene tra le braccia un bimbo. Una foto scattata a Napoli, dove la coppia vive, ed è lì che è nata la loro prima figlia. Come si chiama la figlia di Fabio Fulco? Al momento Fabio e Veronica non hanno svelato il nome della piccola, il fiocco è rosa, questa è l’unica certezza. Ricordiamo che alla rivista DiPiù il papà 50enne aveva anticipato che la bimba avrebbe avuto il mone di una santa a cui lui e la Papa sono devoti. La piccola quindi si chiamerà Teresa?

LA GIOIA IMMENSA DI FABIO FULCO DIVENTATO PAPA’ A 50 ANNI

E’ un sogno che si è realizzato, l’attore ex compagno di Cristina Chiabotto, ha sempre desiderato creare una famiglia, avere dei figli, sposarsi. E’ stata immensa la sua delusione quando l’ex Miss Italia dopo 12 anni d’amore lo lasciò perché non pronta a realizzare con lui il sogno di una famiglia. Forse erano solo una storia d’amore giunta al termine perché qualche settimana fa Cristina Chiabotto è diventata mamma di una splendida bimba ed è già sposata da un po’ di tempo, felice come lo è adesso il suo ex.

Fabio Fulco e Veronica Papa stanno insieme da tre anni, si sono conosciuti a un concorso di bellezza e per loro la differenza d’età non è stata un problema. Li separano 25 anni ma sembra che durante il lockdown tutto sia stato così perfetto tra loro da giungere all’evento più bello.