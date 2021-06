Ambra e Allegri scelgono lo yacht e Sorrento per la prima vacanza dell’estate (Foto)

Prima vacanza dell’estate 2021 per Ambra e Allegri ed è la rivista Chi a pubblicare le foto di quella che sembra proprio una crociera d’amore. Ricordando Love Boat e con la canzoncina in testa ammiriamo la coppia che tutto sembra tranne che in crisi. Ambra Angiolini e Max Allegri hanno scelto Sorrento e un bellissimo yacht, tutto perfetto per la vacanza di coppia prima che tutto ricominci. Allegri sarà di nuovo l’allenatore della Juventus, l’attrice è rimasta accanto al suo compagno anche nel momento di difficoltà, che i pettegoli smettano pure di sparlare. E’ la terza estate insieme per Ambra e Allegri e se per un po’ sembrava che si fossero perse le loro tracce adesso sembra proprio che navighino verso la stessa rotta.

AMBRA E ALLEGRI CHE MINI CROCIERA ROMANTICA

Anche loro due hanno scelto la Campania, anche Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini non vogliono perdersi il periodo più bello, prima che arrivino tutti i turisti. La rivista Chi li ha pizzicati ancora una volta insieme e questa volta lungo la Costiera Amalfitana. Amore e passione sempre alle stelle e per loro non c’è bisogno di scriverlo sui social, è evidente.

Lui è rilassato in barca, chiacchiera al telefono, scherza con lei, coccole e sole. Non mancano i baci per i due innamorati e poi il momento vanità per Ambra che è sempre bellissima, sempre in gran forma, eterna ragazzina. Si sistema il top, il reggiseno, un’altra occhiata allo specchio, capelli sciolti o raccolti e poi è pronta per la cena con il suo amore.

Tutto è perfetto, anche il legame che l’attrice ha con il papà dei suoi figli, Francesco Renga. Dopo la separazione e l’inevitabile dolore da tempo sono una famiglia unita, forse non allargata ma unita sì. Quale sarà la prossima meta per la coppia Allegri – Angiolini? L’estate è appena iniziata e anche il gossip più dolce.