Daniele Scardina e Cristina Buccino sono la nuova coppia dell’estate? Le foto da Chi

E’ tempo d’amore, è tempo di gossip estivi. E se lo scorso anno l’attenzione della cronaca rosa era stata monopolizzata da quello che si rivelò uno scandalo infondato, il tradimento di Stefano de Martino nei confronti di Belen ( con una amante illustre dal nome Alessia Marcuzzi) in questo 2021, non si muove foglia…Dalla rivista Chi arriva però un primo gossip dal sapore estivo, un nuovo amore che potrebbe presto bocciare. Daniele Scardina e Cristina Buccino sono la nuova coppia dell’estate? Sulla rivista Chi questa settimana i primi scatti che mostrano i due insieme mentre escono per una serata romantica. Sembra esserci anche un bacio anche se si sa, le inquadrature a volte, non ci mostrano quello che realmente accade. Come si suol dire in questi casi quindi: se non rose…Fioriranno..

Daniele Scardina è stato protagonista quest’anno di una grandissima prestazione sulla pista di Ballando con le stelle, dove ha davvero conquistato il cuore di tutti i telespettatori che hanno imparato a conoscerlo anche per altri suoi lati caratteriali. Forse gli stessi che un tempo avevano fatto innamorare Diletta Leotta, con la quale la storia è ormai definitivamente chiusa. Saranno gli stessi che hanno rubato anche il cuore della Buccino?

Daniele Scardina e Cristina Buccino tra le coppie dell’estate 2021?

Sulla rivista Chi in edicola questa settimana si legge:

DANIELE SCARDINA & CRISTINA BUCCINO: È IL LORO PRIMO ROUND D’AMORE – ECCO IN ESCLUSIVA LE IMMAGINI CHE CONFERMANO LA LOVE STORY TRA IL PUGILE DANIELE SCARDINA (EX DI DILETTA LEOTTA) E L’INFLUENCER CRISTINA BUCCINO. LUI ERA DI RITORNO DAGLI STATI UNITI E L’HA RAGGIUNTA A MILANO, DOVE SI SONO INCONTRATI IN UN BAR DI CORSO COMO TRA BACI APPASSIONATI E IL PROFUMO DI UN ESOTICO NARGHILÈ.

Le foto e il servizio completo sono sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana. Buona lettura!