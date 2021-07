Gigi D’Alessio e Denise al matrimonio di un caro amico, la coppia esce allo scoperto

Gigi D’Alessio si è deciso, è uscito allo scoperto pubblicando la foto con Denise Esposito. I dubbi sembrano ormai certezza e quindi il gossip può dire che è Denise la giovane nuova compagna di Gigi D’Alessio. Della studentessa di giurisprudenza si parla da tempo, soprattutto dall’ultimo video rubato dai fan in cui si vedono il cantante e Denise mano nella mano allontanarsi velocemente verso l’auto. Lei è stata anche invitata al matrimonio di un caro amico di D’Alessio, le nozze di Lele Blade, il rapper napoletano che ha sposato la modella Maggie Suarez. Ed è proprio durante il ricevimento che è stata scattata la foto che Gigi ha ricondiviso tra le storie di Instagram.

GIGI D’ALESSIO E DENISE ESPOSITO INSIEME AL MATRIMONIO DI LELE BLADE

A conferma che la ragazza in foto con il cantante partenopeo sia proprio Denise Esposito c’è la foto che la studentessa ha pubblicato sul suo profilo social. In rosso Denise ha conquistato del tutto Gigi D’Alessio. Lei elegantissima, lui sorridente, come testimoniamo le foto pubblicate ma il loro è un amore che va avanti già da un po’, è una storia importante, nessun colpo di testa.

“Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida” aveva confidato alla rivista Di Più un’amica di Denise aggiungendo che lei è molto innamorata di Gigi e che lui è sereno. Denise ha 28 anni e sembra non ami molto i riflettori, si sono conosciuti la scorsa estate durante un evento a Capri e da quel momento non si sono più lasciati e sembra siano già alle prove di convivenza.

Anche Anna Tatangelo è serena con un nuovo amore ma lei ne parla ancora meno del suo ex compagno. Prima di tutto c’è il piccolo Andrea da proteggere.