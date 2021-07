Stefania Orlando sarà presto mamma, a 54 anni la sua nuova vita

Stefania Orlando desidera diventare mamma, è un desiderio saltato fuori dopo l’esperienza al Grande Fratello vip; è a 54 anni che la showgirl sente per la prima volta di volere un figlio. Il reality show che ha vissuto fino alla fine le ha dato modo di riflettere e di scoprire cose mai sentite prima. Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi sono pronti ad avere un figlio, ad avviare le pratiche di affido. Ricordiamo le lacrime di Stefania nella casa del GF Vip pensando di togliere a suo marito il sogno di essere padre. Fu dolcissima la risposta di Simone che spiegò di conoscere da sempre i desideri di sua moglie, ben prima del matrimonio. La Orlando non potrà avere un bambino piccolo, ha superato già i 50 anni, ma non le importa, sente il bisogno di occuparsi di qualcuno, di dare il suo amore a un figlio, anche se arriva in famiglia già adolescente.

STEFANIA ORLANDO PRONTA A REALIZZARE IL SUO NUOVO SOGNO

E’ un nuovo sogno, ha confidato che non essere madre era una scelta e non una rinuncia. E’ alla rivista Oggi che ha spiegato che lei e Simone hanno intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente in famiglia. E’ ovvio che si tratta solo di un primo passo ma è quello giusto perché adesso entrambi sentono il bisogno di avere un figlio: “Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi”.

E’ forse anche prendendosi cura di Tommaso Zorzi che è nato tutto. Il loro legame è stato ed è ancora molto forte: “Il bisogno di prendermi cura degli altri – ha confessato – di rappresentare un punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo”.