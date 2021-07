La passione di Diletta Leotta e Can Yaman esplode in barca: le foto che tutti aspettavano

Ed è ancora una volta la rivista Chi a pubblicare le foto di Diletta Leotta e Can Yaman ma questa volta c’è tutta la passione che tutti attendevano. In barca Diletta e Can non hanno più freni, forse pensano di essere lontani da sguardi indiscreti. I paparazzi invece hanno ripreso tutto e Diletta Leotta non si salva nemmeno questa volta. Se prima era additata perché in molti pensavano che la storia d’amore con l’attore fosse una finzione, adesso in tanti notano che è lei a mangiare di baci lui. Can Yaman non sembra per niente dispiaciuto e il feeling tra i due con le nuove foto è palese. Dopo il pranzo di famiglia, le presentazioni in Turchia, il fastidio e l’imbarazzo di Can Yaman nel subire l’assalto dei paparazzi anche nella sua terra, adesso ci sono tutte le prove di un amore pieno di passione.

DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN CHE PASSIONE IN MARE APERTO

Baci e risate, occhi negli occhi e il siparietto diventa quasi a luci rosse. Gli scatti che non lasciano dubbi arrivano dalla barca delle vacanze turche. E’ solo il primo album dei giorni trascorsi dalla coppia che pensava di essere al riparo lontano dall’Italia.

E’ la puntata più bollente tra tutte ma forse è anche quella che fa dire a Diletta Leotta che era tutto vero, che lei e Can sono davvero una coppia e che forse le nozze sono molto vicine. Non c’è bisogno di molti commenti nel vedere gli scatti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini. Solo un tuffo in mare salva tutti mentre è Diletta questa volta a scattare foto al suo fidanzato.

La vacanza intanto è finita, sono tornati insieme in Italia, ognuno al proprio lavoro ma appena possono si ritrovano sotto lo stesso tetto, forse per le prove di convivenza.